أبرزها "حسن مالك ومسئولي حي عابدين".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 170 متهمًا بـ "استهداف خط الغاز بشركة للبترول"

تنظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 170 متهمًا بينهم 116 متهمًا محبوسًا ومخلي سبيل 3 منهم، و51 آخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016.

شملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

محاكمة 9 مسئولين بحي عابدين في قضية "التراخيص المزورة"

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 9 قيادات بحي عابدين بالقاهرة لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة .

كان المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش ومحمد .أ، ومروة .ع، ومحمد .ع، وأحمد .ح، ومصطفي.م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة موظف بالنيابة

تنظر محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة موظف في نيابة الخليفة للنصب على المواطنين.

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بدأت تفاصيل القضية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد قيام "ش. ع" عاطل، بالنصب عليهم بزعم عمله موظفًا في النيابة، وقدرته على إنهاء أية أوراق أو قضايا متعلقة بهم مقابل مبالغ مالية.

ودلت التحريات على صحة الواقعة، وتبين أن المتهم أثناء إنهائه بعض الأوراق في النيابة سرق أوراق قضايا قديمة، وبدأ يستغلها ليوهم ضحاياه بأنه يعمل موظفًا في النيابة ولديه القدرة على حيازة القضايا، فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة العاجلة.

محاكمة حسن مالك وآخرين في الاضرار بالإقتصاد القومي

تنظر محكمة جنايات القاهرة "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين - بينهم 13 هاربًا- في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وكان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، تولى المتهمين الأول والثاني قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محاكمة 45 متهمًا بخلية " تفجير أبراج الضغط العالي"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 45 متهماً من بينهم 10 هاربين، في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلامياً بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

محاكمة رئيس "المصرية للتنمية الزراعية" بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، في اتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام.

وأكدت التحقيقات، أنَّ المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل، وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير، ومنح شركاته الصورية حصصًا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.