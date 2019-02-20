انت الان تتابع وزير التعليم: لم نقترض لتمويل التابلت المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة لم تقترض لتمويل منظومة التعليم الجديدة باستخدام التابلت المدرسي، مضيفًا أن التمويل من خلال جزء من ميزانية الأبنية التعليمية وأهل الخير ومصادر تمويل أخرى، ولذلك لم يتم التطبيق على جميع المراحل التعليمية بسبب الميزانية المتاحة، مؤكدًا أنه سيكون هناك خط مباشر من خلال "التابلت" بين الطالب والوزارة لتلقي آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم بشأن نظام الامتحانات أو المحتوى العلمي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق.
وأضاف شوفي، أن الجامعات بدأت الاستعداد لاستقبال خريجي أول دفعة من طلبة الثانوية العامة، الذين شهدوا تطبيق منظومة التعليم باستخدام "التابلت المدرسي" وذلك عام 2021. وأشار الوزير، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لبدء تطوير منظومة التعليم داخل الجامعات، مشددًا أنه لا يعقل
وأضاف شوفي، أن الجامعات بدأت الاستعداد لاستقبال خريجي أول دفعة من طلبة الثانوية العامة، الذين شهدوا تطبيق منظومة التعليم باستخدام "التابلت المدرسي" وذلك عام 2021.
وأشار الوزير، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لبدء تطوير منظومة التعليم داخل الجامعات، مشددًا أنه لا يعقل أن يتعلم الطالب بالتابلت في المدرسة، وعندما يلتحق بالجامعة يتم التدريس له بنظام تعليم قديم، ما يضيع الجهود التي بذلت في مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح، إنه سيتم إنشاء 30 مدرسة مصرية في دول إفريقية، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن البنك الدولي أرسل فرق لمتابعة التجربة المصرية للتعليم باستخدام "التابلت" لتطبيقها في دول أخرى.
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