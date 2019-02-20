شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يدعو المواطنين لتحمل 50% من تكلفة رصف الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، المواطنين لتحمل نصف تكلفة رصف الشوارع، قائلًا: «سكان أي شارع لو رغبوا في رصفه عليهم المشاركة بنسبة 50٪ من التكلفة».

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مدير المرور ولجنة التنسيق الحضاري، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة المرورية التي تعاني منها شوارع المنصورة، وإعداد الدراسات المرورية اللازمة للميادين.

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وطالب بإعادة ترميم شارع النخلة على وجه السرعة لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط على شارع الترعة، كما وجه رؤساء الأحياء بالعمل فورا على ترميم الشوارع الرئيسية والجانبية.

وقرر تسيير خطوط «ميني باص» لحل مشكلة التكدس المروري ونقل الركاب داخل شوارع المدينة لحين البدء في تنفيذ مترو الأنفاق وفقا للمسارات التي اقترحتها الشركة الفرنسية.

وشدد على ضرورة معاقبة سائقي سيارات السرفيس حال ضبطهم عند تجزئة المسافات أو تحصيل أجرة زيادة عن المقررة، مع إعطاء المخالفين إنذار أول ثم ثاني وفي المرة الثالثة يلغى ترخيص العمل.

وأعلن نيته لإنشاء موقف مجمع للسيارات ووسائل النقل العامة داخل المدينة في سندوب على مساحة 40 ألف متر مربع ليستوعب جميع سيارات المدينة، لإلغاء جميع المواقف التي تتسبب في زيادة أزمة المرور.