شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. "التضامن" تواصل تلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات الحصول على تأشيرة الحج لليوم الثانى، لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م ، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن هناك قواعد يجب مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو السياحة، وسوف يتم إجراء القرعة الالكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته مع ضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك .

ويذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كان قد أكد انه تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى و وأن مجلس أمناء المؤسسة وافق على تنفيذ عدد 4 مستويات متنوعة للحج مثل العام الماضي وهما المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني فنادق4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متربمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرمالمكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء .

على جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م حتى يوم 24 فبرابر الجارى، وذلك لاختيار270 مشرفا من إجمالى 1100 متقدم، حيث تجرى الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الألى وتتضمن 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءاتالحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج وفىحال اجتياز المشرف الاختبار التحريرى سيتم إجراء اختبار شفوى ومقابلة شخصية للاختيار النهائى للمشرفين.