أخبار مصر | الدكتور سمير صبري يشاطر أبناء الشهيد محمود أبواليزيد الأحزان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدكتور سمير صبري يشاطر أبناء الشهيد محمود أبواليزيد الأحزان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الدكتور سمير صبري المحامي، بالنقض والدستورية العليا، واجب العزاء لأسرة الشهيد محمود ابو اليزيد امين شرطة بقيم الدرب الاحمر والذي استشهد مساء امس الاثنين اثناء اداء عمله بالقيام بالقبض علي الارهابي منفذ عملية التفجير التي حدثت الجمعة الماضية بجوار مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

وقال الدكتور سمير صبري: واجب وطني إنساني اخلاقي علي كل مصري شريف ان يشارك أسرة امين الشرطة البطل الشهيد محمود ابو اليزيد الذي استشهد وقدم روحة الطاهرة الزكية فداء وحماية للوطن ولنا استشهد البطل علي يد ارهابي حقير خسيس وترك ثلاثة اطفال في عمر العصافير براعم من الزهور وترك زوجة شابة تواصل البكاء ليل نهار علي زوجها حبيب عمرها ولكن تري في استشهادة ما يطيب خاطرها وتحسبه شهيدا عند الله.

وتابع: توجهت للعزاء حتى أشارك هذه الأسرة آلامها وأحزانها وحضنت أولاده وهم في عمر أحفادي وكان قلبي يبكي وطلبت مخلصا من ربي ان يقبلوا ويحنن قلوبهم حتي أكون جدا لهم احقق احلامهم وأمانيهم متأكدا انني مهما حاولت لن ولم أكون في عطف وحنان وحضن ابوهم الشهيد الذي ترك لهم ولنا ملحمة في التضحية وحب الوطن أحسبه عند الله عز وجل شهيدا وادعو الله ان أكون مثلة وأنال أنا شرف الشهادة

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المصابين 6 أشخاص بينهم طفل وسيدة وطالب تايلاندى يدرس بجامعة الأزهر، تصادف وجودهم بمكان الانفجار، إضافة إلى 3 من رجال الشرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج، والمصابون هم كل من: محمد سالم سليمان، ٣٢ سنة، معاون مباحث الجمالية، وأحمد محمد فاخر، ٣٨ سنة، ضابط شرطة، وشهاب مرتضى، عقيد شرطة، وحلاوتهم زينهم إبراهيم، ٤٤ سنة، وحسن محمد محمد، ١٦ سنة، وأوتك بك، ٢٥ سنة، تايلاندى، طالب بجامعة الأزهر.

وأوضحت مصادر أمنية أن طبيعة المنطقة الواقعة خلف جامع الأزهر، سهلت على الإرهابى التخفى والمراوغة ومحاولة الهروب لأن لها عدة مداخل ومخارج وعبارة عن حوارى وأزقة عرضها من مترين إلى 3 أمتار، لذلك استقر فى شقته التى تقع فى الطابق الثالث من عقار قديم بشارع الدرديرى فى تقاطع شارع الكحكيين، وهو عقار مبنى على شقتين بكل طابق، بعد أن وضع دراجته فى المدخل، وعندما نزل وحاول الركوب والانطلاق بها كان 5 من رجال المباحث بينهم ضابط الأمن الوطنى الشهيد رامى هلال، وأمين الشرطة الشهيد محمود أبواليزيد، فى انتظاره بعد أن كشفت كاميرات المراقبة خط سيره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتشكيل فريق تحقيق بشكل عاجل للتحقيق فى الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان التفجير واستمع لشهود العيان، فيما انتقل إلى مستشفى الحسين لسماع أقوال المصابين، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى سجلت لحظة التفجير، وعدد من كاميرات المراقبة التى ظهر فيها الإرهابى قبل تنفيذ الجريمة، وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.