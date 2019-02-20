شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنهى استعدادها لحملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت كافة التجهيزات والاستعدادات للبدء فى حملة 100 مليون صحة والتي يرعاها رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض الغير سارية ضغط وسكر وسمنة حيث والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 1/3/2019 وتستمر حتي نهاية شهر ابريل .

من جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة، أنه تم التسيق والتعاون، بشأن حملة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والتي ستبدأ فاعليتها في الجيزة في أول مارس وتستمر حتي نهاية إبريل 2019