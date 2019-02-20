شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة أرملة الشهيد رامي هلال تكشف آخر رسائله إلى زوجته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت الإعلامية ميار الببلاوي في نوبة بكاء على الهواء، لدى حديثها عن زوج شقيقتها الشهيد رامي هلال، شهيد الشرطة في الحادث الإرهابي بالدرب الأحمر.

وقالت في مداخلة لبرنامج «رأى عام» على فضائية «تن»، مساء الثلاثاء: «الشهيد زوج شقيقتي الصغرى مروة. نعزي مصر كلها في بطل حقيقي».

وأضافت: «الشهيد رامي كان بمثابة أخويا الصغير، وكل ما أستطيع قوله إن فيه بيت اتخرب وبنت صغيرة عندها 26 سنة اترملت و4 أطفال اتيتموا».

وأشارت إلى آخر رسالة من الشهيد لزوجته، قائلة «يوم العملية الصبح بعت لها يسألها على شنطة يد كانت عايزة تشتريها، ولما صحيت من النوم ردت عليه».

وتابعت: «سألته عن مكانه، وقالت له إنها قلقانة عليه، وإنه أول مرة يقفل تليفونة»، مشيرة إلى أنها «كانت عايز تشكره على اهتمامه (..) كان حبيبها وكل حياتها».

أسفر التفجير الانتحاري في منطقة الدرب الأحمر، مساء الاثنين، عن استشهاد 3 أفراد شرطة، منهم المقدم رامي هلال، وإصابة آخرين، فضلا عن انتحار المنفذ.