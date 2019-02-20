شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تصنيع «التابلت» في مصر خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا، على تحسين أحوال المعلمين وحل مشكلة الكثافات، مشيرًا إلى أن مشكلة الكثافات مشكلة متراكمة، والزيادة السنوية تلتهم كل موارد الوزارة، ونحاول إيجاد حلول خارج الصندوق تحتاج لموافقات كل الأجهزة؛ لنتمكن من حلها خلال ثلاث سنوات لنتمكن من العمل على مستوى الجمهورية في آن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع عدد من مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين والطلاب بديوان محافظة بورسعيد، للإجابة عن بعض الاستفسارات حول نظام التعليم ومدى الاستفادة من استخدام التابلت في المدارس.

وقال الوزير: «نسرع قطار التطوير ونختصر الزمن لتواكب الأجيال في جميع المراحل عملية التطوير»، موضحًا أن «مشكلتنا ليست هينة فدولة مثل سنغافورة بها 34 ألف معلم فقط ولكننا في مصر لدينا مليون و300 ألف معلم كما أن فنلندا بها 64 ألف معلم، وأن ما نفعله لاقى إعجاب دول كثيرة تتواصل معانا الآن لتطبيق التابلت لديها».

وتابع: «هدفنا هو الطلاب وتحسين مستقبلهم وتوفير فرص تعليمية أفضل وهذا ليس هدف سهل، والسيد رئيس الجمهورية هو صاحب الفكرة منذ عام 2014، ومؤمن من أول يوم بتطبيق هذا المشروع، ولولاه لم يكن لهذا المشروع أن يرى النور»، مشيرًا إلى أن هذا النجاح له شركاء ومنهم من العاملين بالوزارة والمعلمين، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، لأن العمل الذي تم ليس بهين، من بناء المحتوى والمناهج وتوصيل الشبكات، وغيرها من الأمور التي تم إنجازها في الفترة السابقة.

وأشار الوزير إلى أن «ما رأيناه اليوم داخل الفصول بمدارس محافظة بورسعيد، وقيام المعلمين بالتدريس باستخدام الأجهزة الجديدة، وتفاعل الطلاب معهم لهو خير دليل على نجاح المنظومة، مؤكدًا على أن هناك حوالي 700 ألف تابلت يتم توزيعها بالمحافظات المختلفة، وسنتواصل مع الطلاب مباشرة ونستمع لهم لأن رأيهم يهمنا للغاية ورأي المعلمين، وما حدث في الصف الأول الثانوي سيكتمل، ونحن فخورون بكم، وهذه الدفعة ستكون فخورة لخوض هذه التجربة».

وقال «شوقي»: «لقد وضعنا البنية الأساسية وتم توصيل كل مدارس الدولة بشبكات وكابلات وتزويدها بالشاشات، وأن أجهزة التابلت تم استيرادها من الخارج، وتصل تكلفة الجهاز الواحد 5000 جنيه، وفي الفترة القادمة سيتم تصنيعه في مصر هذا إلى جانب صناعات كثيرة نحن في احتياج لها».

ولفت إلى أن ما حدث في 10 أشهر يدعو للتفاؤل، ونتمنى في الفترة القادمة الأفضل، مؤكدًا على أننا نصر على الهدف والوصول لخط النهاية ومساعدة الطلاب في التحرر من أنماط التعلم المنغلقة.