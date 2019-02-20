شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تستضيف فعاليات مؤتمر القيادة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات مؤتمر القيادة العالمي، الخميس، 21 فبراير الجاري، وتستمر إلى السبت 23 فبراير، بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، التي تستضيف المؤتمر للعام الثالث على التوالي، ويعقد في 150 دولة حول العالم سنوياً.

ويقام المؤتمر تحت عنوان «كل شخص لديه تأثير»، في القاهرة، والإسكندرية عبر «الفيديو كونفرانس» بحضور نخبة من المتحدثين والكتاب والشخصيات العامة، والمهتمين بمفاهيم القيادة على مستوى العالم. ومن بين المتحدثين في المؤتمر المؤلف البريطاني الأمريكي، سايمون سينك، مؤلف كتاب «القادة يأكلون أخيراً»، الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز، عام 2014، وثالث أكثر متحدث مشاهدة في TED، وراسموس انكيرسن، خبير تطوير الأداء، ومستشار معتمد حول العالم، ومدير نادي Brentford FC في إنجلترا، ستريف ماسيو رئيس مجلس إدارة Econet group والتي لها فروع في أكثر من ٢٠ دولة حول العالم.