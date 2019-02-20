شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ضحية حادث الدرب الأحمر: زوجتي نقلت للمستشفى بـ«فيزبا» وخضعت لـ3عمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل الشيمي، زوج السيدة حلاوتهم زينهم، «حاملة الأكياس» المصابة في حادث الدرب الأحمر، إن زوجته خضعت لـ3 عمليات جراحية إثر إصابتها بالحادث، وتم استخراج شظايا من أثر الانفجار من جسدها.

وأضاف «الشيمي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن زوجته بدأت في التحسن، وأن المستشفى الذي تخضع فيه للعلاج أخبرته بأنه يمكنها الخروج اليوم، إلا أن المستشفى عاد بعد ذلك وأبلغه بضرورة أن تظل فترة أطول لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح زوج السيدة حلاوتهم زينهم، «حاملة الأكياس» المصابة في حادث الدرب الأحمر، أن زوجته ذهبت لجلب طلبات المنزل، في وقت وقوع الحادث الإرهابي، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة نقلوها إلى المستشفى عقب إصابتها في الحادث من خلال فزبة.

وكشف «الشيمي» أن الإرهابي الحسن عبدالله، منفذ حادث البحر الأحمر، كان يقطن في المنطقة في مسكن جده، وأن والده ترك المنطقة منذ سنوات وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه كان متشددًا دينيًا مثل نجله.