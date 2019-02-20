مصرع 4 عمال وإصابة 16 آخرين بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 عمال مصرعهم وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق "مصر - السويس"، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جميع المصابين والمتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والأوناش إلى المكان لرفع حطام الحادث.

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