شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الاحمر: إنهاء إجراءات تشغيل خط سياحى بين دهب ومقنا السعودية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أنه متوقع إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحى سياحى لخدمة حركة اليخوت بين مدينتى دهب المصرية ومقنا السعودية قريبا، وأنه جارى استصدارات الموافقات الأمنية من الجانبين وإنهاء بعض الدراسات.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لليوم السابع أن الخط الجديد سيخصر المسافة بين مصر والسعودية إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء دهب لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التى ستعمل عبر هذا الخط الملاحى، لافتا إلى أنه بالتوازى جارى البحث عن ممول يمول تكلفة تجيهز البنية الأساسية لتشغيل هذا الخط.