محافظ الجيزة يشارك فى تشييع جثمان الشهيد "محمود أبو اليزيد" بإمبابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراسم تشييع جثمان الشهيد محمود أبو اليزيد، شهيد الواجب الوطنى، نتيجة حادث الدرب الأحمر الإرهابى والمعروف إعلامياً باسم "تفجير الأزهر"، خلال جنازة عسكرية بشارع المطار بمنطقة إمبابة التابعة لحى شمال الجيزة. رافق المحافظ قيادات محافظة الجيزة التنفيذية والأمنية والآلاف من أهالى المنطقة. ويذكر أنه قد وقع حادث إرهابى بمنطقة الدرب الأحمر حيث فجر انتحارى نفسه بعد مداهمة أفراد الأمن له مما أسفر عن مقتله واستشهاد 3 من أفراد قوات الأمن. محافظ الجيزة يشارك فى تشييع جثمان الشهيد محمود أبواليزيد بإمبابة

محافظ الجيزة يشارك فى تشييع جثمان الشهيد محمود أبواليزيد بإمبابة

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