مسؤول: المناطق الأثرية لم تتأثر بانفجار "الدرب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
قال محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، إن الانفجار الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر، أمس الاثنين، لم يؤثر سلبًا على مواقع الأثرية بالمنطقة.
وأضاف "عبدالعزيز" لمصراوي، اليوم، أن الانفجار وقع ما بين سبيل سليمان باشا الخاربوتلي، وقاعة الدردير، لكنه لم يؤثر عليهما على الإطلاق، مضيفًا: "كافة الآثار سلمية وفي أمان تام ولم تضرر".
وأوضح أن الدكتور مصطفى أمين، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، زار المنطقة اليوم لمتابعة ما خلفه التفجير الإرهابي، وطمأن الجميع بأن كافة الآثار المصرية هناك سلمية 100% ولم يحدث لها أي شيء.
وقال المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية: فور الإبلاغ بوقوع الانفجار تم التأكد من سلامة المباني الأثرية من قبل مفتشي الآثار بالمنطقة، خاصة وأن منطقة الدرب الأحمر والأزهر أحد أشهر معالم القاهرة التاريخية ومن أهم المناطق في مصر الزاخرة بالآثار الإسلامية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل أحد العناصر الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد قيام قوات الأمن بمحاصرته وضبطه، في الدرب الأحمر، مساء الاثنين.
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