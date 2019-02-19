انت الان تتابع السيسي لوفد أمريكي: نقدر السلام.. وهذه شروط استدامته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح "ميدالية الكونجرس الذهبية" إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأشاد بجهود أعضاء اللجنة في التواصل مع الكونجرس الذي أصدر قانونا وصدق عليه الرئيس الأمريكي بمنح "ميدالية الكونجرس الذهبية" للرئيس الراحل أنور السادات، وذلك اعترافا بإنجازاته التاريخية في المساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية الجائزة رفيعة المستوى لإبراز الدور الهام الذي قامت به مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيدا بحرص الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات.وتابع: "مبادرة الرئيس السادات للسلام عبرت عن حضارة شعب مصر العريق، الذي يدرك أن الحرب ليست هدفا في حد ذاتها، ويعي معنى السلام والأمان ويقدرهما"، مشيرا