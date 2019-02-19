انت الان تتابع التعليم: هدفنا ألا يقل دخل المعلم عن 10 آلاف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل ألا يقل دخل المعلم عن 10 آلاف جنيه شهريا، مؤكدًا أنه يعلم أن هذا أمر صعب ولكن الدولة تسعى لتحقيقه، مشددًا على أن المعلمين يستحقون أكثر من ذلك، حتى يتفرغوا للمدرسة، ويتم البحث في أفكار خارج الصندوق لتحسين أحوال المعلمين لأنهم عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية. خلال اللقاء الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وطلاب بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تصنيع أجهزة "التابلت المدرسي" محليا في مصر، موكدًا أن شركة "سامسونج" في مصر، سوف تصنع بجودة لا تقل عن مثيلتها بالخارج. وتفقد الدكتور طارق شوقي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مدرسة علم الدين الثانوية بنات بحى المناخ، لمتابعة سير العملية التعليمية،