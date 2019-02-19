شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية»: شعار الإخوان نحكمكم أو نقتلكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، شهداء حادث الدرب الأحمر الإرهابي.

وقال «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «القرضاوي يسير على خطوات سيد قطب وأبوالأعلى المودوي وينظرون لفكر إرهابي، يستحل حرمة الدماء التي حرمها الله، ويشرعنون القتل من أجل مصلحة جماعتهم، كما قال القرضاوي في إحدى فتاويه».

وتابع «عفيفي»: «العمليات الإرهابية الأخيرة التي تستهدف مصر تدل على أن جماعات الإرهاب التي لا تستند إلى خلفية دينية على وشك الانهيار»، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة للدفاع عن مصر.

وأردف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية «الإخوان يقتلون من أجل المصلحة، ويرفعون شعار إما أن نحكمكم أو نقتلكم، والمصريون أثبتوا أنهم لا يسلمون وطنهم لعصابة تتاجر بالدين».

وأكد «عفيفي» أن الخلافة الإسلامية التي يرفع الإخوان شعار إعادتها ليست أصلا من أصول الإسلام، معلقاً «الخلافة قضية فرعية وكانت نموذجا رائدا في عهد الخلافاء الراشدين، ولا وجود لها في عهد الدولة النظامية الحديثة».

وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يواجه كافة أفكار الجماعات الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة، محذرا الشباب بالانسياق وراء أكاذيب الجماعات الإرهابية، والتحصن ضد التطرف بالقراءة.

واختتم «عفيفي»: «النبي أكد على حب الوطن في مناسبات كثيرة، وهو ما ظهر جليا حينما هاجر من مكة، وجهود الشرطة والقوات المسلحة ضد الإرهاب مطلب إيماني، فلولا الأمان ما استطاع الإنسان أن يعبدالله».