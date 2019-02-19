شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «مكافحة التطرف»: الأنظمة التكنولوجية تساعد في تأمين الدولة من العمليات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إنه «يجب تركيب الكاميرات في الوحدات السكنية، وكل الأماكن لأنها تساهم في معرفة المتهمين إذا وقعت حوادث إرهابية مثلما حدث في متابعة إرهابي الدرب الأحمر».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الأنظمة التكنولوجية تساعد في تأمين الدولة، وتكشف عن كل المتهمين بسهولة، وكاميرات المراقبة ساهمت في التعرف على خط سير إرهابي الدرب الأحمر».

وتابع أن «الإرهابي كان من الممكن أن يقوم بسيناريو أسوأ بتفجير العقار بالكامل، مما كان يهدد بتدمير الحي بالكامل، والشرطة استطاعت تحجيم الخسائر الحمدلله».