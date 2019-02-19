شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد تطوير نادي المحليات تمهيدًا لتشغيله بعد توقف دام 25 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أعمال تطوير نادى المحليات والإنتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء بالنادى، تمهيدا لاستغلاله وتشغيله بعد توقف منذ إنشائه دام 25 عاما.

وأكد محافظ سوهاج، خلال جولته التفقدية بالنادي، على أهمية الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبنائها، لافتا إلى أن نادي المحليات أحد المشروعات التي كانت متعثرة بالمحافظة منذ إنشائه عام 1994، بسبب معوقات تتعلق بأعمال الكهرباء، وأنه عمل منذ توليه مهام منصبه على حل مشكلة النادى، حتى تم الانتهاء من تطويره وتوفير كشك كهرباء وإنارة النادي بالكامل، تمهيداً لافتتاحه قريباً لخدمة المواطنين بسوهاج.

وأوضح «الأنصاري» أن نادى المحليات بسوهاج تم إنشاؤه على مساحة 1981 مترا مربعا أسوة بباقى الهيئات التي لها أندية بسوهاج، بموقع متميز على النيل بمدينة ناصر، وذلك لخدمة العاملين بالإدارة المحلية والشعبيين وأسرهم، وتم إشهاره كنادٍ رياضي، ثقافي، اجتماعي، ترفيهي، ويتكون النادي من 3 طوابق، ويحتوي على مطعم، وكافيتريا، وقاعات للاجتماعات والتدريب، وقاعة أفراح، وحديقة تطل على النيل، وجناح فندقى يضم 12 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 4 أجنحة أخرى.