شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة توصيل «الإنترنت» لـ«التابلت» تثير أزمة فى المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت حالة من الجدل على أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى بسبب قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعدم تحمل الوزارة تكلفة توصيل «الإنترنت» داخل المدارس الخاصة لتوصيله بالتابلت للطلاب تمهيداً لأداء الامتحانات الإلكترونية فى مارس المقبل.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن عدداً من إدارات المدارس الخاصة طالبتهم بعدم سداد 100 جنيه وثيقة تأمين التابلت بمكاتب البريد وعدم تسلم التابلت لحين عقد اجتماع لمجلس إدارة المدارس الخاصة والدولية مع قيادات الوزارة لبحث تحمل التكلفة أو تقسيط ثمنها من قِبَل وزارة الاتصالات. وأضافوا أن بعض المدارس طالبتهم بالمشاركة فى تحمل تكلفة توصيل الإنترنت ضمن المصروفات المدرسية، وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالمساواة بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة فى عدم تحمل تكلفة الإنترنت والتابلت أو تأجيل تطبيق القرار على المدارس الخاصة لحين انتهاء التجهيزات وامتحان الطلاب فى أقرب مدرسة حكومية مجهزة بشبكة الإنترنت.

وقال بدوى علام، نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة والدولية، إن المدارس الخاصة لن تتمكن العام الحالى من توصيل المدارس بشبكات الألياف الضوئية نظراً للتكلفة الباهظة. وأضاف «علام»، لـ«المصرى اليوم»، أن المدارس تعمل كحل مؤقت على زيادة سرعة الإنترنت داخلها بشكل يُمكِّن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية والدخول على بنك المعرفة.

ونفى ما تردد عن تحمل أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة تكلفة توصيل الإنترنت بالمدارس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة «التعليم» إن الإدارة المركزية للتعليم الثانوى قررت فتح تحقيق داخلى بعد قيام أحد الطلاب بمطروح باختراق نظام التشغيل الخاص بالتابلت المدرسى والدخول على موقع «فيسبوك» ونشر فيديو لشرح كيفية الاختراق.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة بضرورة تكثيف الإشراف داخل فصول الصف الأول الثانوى وتأمين الشاشات الإلكترونية، عقب ضبط طالبين قاما بتشغيل «أغانٍ هابطة ومواد إباحية» باستخدام فلاشة على الشاشات داخل الفصول.