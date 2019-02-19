شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النجار يهاجم يوسف القرضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حادث الدرب الأحمر الإرهابي.

وقال «النجار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تحريض يوسف القرضاوي على القتل والإرهاب لا يمت إلى الدين بصلة، حيث يحرم الله سبحانه وتعالى رائحة الجنة عن كل من يقتل نفسا بريئة».

وتابع «النجار»: «القرضاوي يؤمن بالجماعة من دون الله، ويدعو أتباعه إلى الانسياق وراءها، فهو أصبح خطرا على الإنسانية جمعاء وليس المسلمين فقط»، مؤكدا أن من يقتنعوا بكلامه حمقى وجهلاء وأضل من البهائم.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن «الشيطان يستحي أن ينطق بحديث القرضاوي، ويصل إلى هذا المستوى من الوقاحة والتقول على الله»، مؤكدا أن أتباع التنظيمات الإرهابية لا يفكرون بعقلهم ويطيعون قيادات التنظيم طاعة عمياء.

وأردف «النجار»: «الله سبحانه وتعالى سيحاسب أتباع التنظيمات الإرهابيين حسابا عسيرا، بعد أن ألغوا عقولهم، واتبعوا القرضاوي لارتكاب جرائم القتل»، معلقاً: «الله يحرم الجنة على هؤلاء الإرهابيين كونهم أحلوا ما حرم الله، وقتلوا النفس».

واختتم «النجار»: «أحيي أسر الشهداء على بطولة أبنائهم، فهؤلاء هم الشهداء وأهل الجنة بعدما ماتوا في سبيل الله، هنيئا لهم ولأسرهم بمنزلتهم الرفيعة، حيا الله جيش وشرطة مصر».