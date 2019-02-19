شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكاوى الأهالى.. مطالب برلمانية بمد تقنين أوضاع الأراضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بإعادة العمل بمشروع قانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أوضاع الأراضى، لمدة زمنية جديدة سيتم التوافق عليها لاحقًا، بناءً على مطالبات لجنة استرداد أراضى الدولة، وهيئة الأوقاف، ومطالبات نواب البرلمان، بعد شكاوى الأهالى الذين لم ينهوا إجراءات طلبات التقنين فى المرات السابقة التى عمل فى إطارها هذا القانون.

وقال النائب لطفى شحاتة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أمس، لمناقشة طلب إحاطة بشأن رفع الظلم عن قرية «كفر الجراية»، بالزقازيق بالشرقية، كونها أكثر القرى فقرا فى الخدمات، وجميع أراضيها أوقاف، إن هذه القرية فى حاجة لرفع الظلم عنها، وحل إشكالية أراضى الأوقاف والمنازل وتحقيق التقنين بدلا من الأحكام التى تصدر عليهم بشأن القيم الإيجارية المتأخرة عليهم.

وتابع: «لا يجوز أن يتم طردهم من منازلهم فى ظل هذه الظروف، ولابد من تحقيق حل وسط بشأنهم بما يحافظ عليهم كونهم فى منازلهم منذ الأجداد».

وأكد «السجينى» أن هذا الطلب سبق أن تمت مناقشته فى اللجنة وصدر بشأنه توصية ملزمة للحكومة، لكنها لم تنفذ حتى الآن، مشيرا إلى أن إشكالية عدم التنفيذ كانت عائدة إلى أن الأوقاف لا تتعامل مع قانون 144 لسنة 2017، إبان المناقشة، إلا أنه فى النهاية تعاملت معه ولكن فى أواخر المدة المحددة لعمله، ومن ثم تسبب الأمر فى إشكاليات فى تقديم الطلبات، مطالبا الحكومة بالرد على عدم تنفيذ توصية البرلمان.

وقال أحمد كمال، ممثل هيئة الأوقاف، إن الهيئة عملت على تنفيذ التوصية المقدمة من البرلمان، وتلقت الطلبات وعملت على تنفيذها للمتقدمين، أما من لم يتقدم لم تستطع الهيئة أن تتعامل معه، وإذا أتيحت الفرصة للعمل بقانون 144 مرة أخرى، ستتلقى الطلبات الخاصة بالتقنين وتنفذه.

ورد «السجينى» بضرورة أن يتم تنفيذ توصية البرلمان بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن مال الوقف لابد من الحفاظ عليه، ولكن لابد من وجود بدائل للمشاكل التى تترتب على بعض حالته مثل حالة هذه القرية، مشيرًا إلى أن نظام الاستبدال فى تعاملات الجهات التنفيذية ضرورة لحل الإِشكاليات أيضا بشأن إقامة الخدمات للمواطنين.

وأيده الرأى النائب مجدى مرشد، مؤكدا أن العمل مع «دولة الأوقاف الشقيقة»، يصاحبه العديد من الإشكاليات، ولابد من آليه موحدة للتغلب على هذه الإشكاليات، مطالبا بضرورة أن يحافظ على أموال الوقف، ولكن فى ظل من المرونة والاستبدال والتقنين للحالات التى تتطلب ذلك.

وأنهى النائب أحمد السجينى المناقشة بالتأكيد على أن الهيئة ملزمة بتطبيق توصية البرلمان بشأن تقنين أوضاع الأهالى فى هذه القرية وفق الطلبات المقدمة.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة مقدما من النائب ثروت سويلم، بشأن تعطيل هيئة السكة الحديد إنشاء محور مرور بجوار شريط سكة حديد مدينة أبوحماد، بالشرقية، مع عدم الاعتداء على الحرم، وطلبها إيجار نصف مليون جنيه سنويًا لعمل الطريق، من قبل المحافظة رغم استيلاء الأهالى على هذه الأراضى دون أى استفادة للسكة الحديد منها.

وقال النائب ثروت سويلم إنه تقدم بهذا الطلب لإنشاء محور منذ أكثر من عامين، وعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة به بمقدار 5 ملايين جنيه، وتم التنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المختصة لبناء هذا المحور الذى سيكون دوره فك حالات الاختناقات المرورية فى مدينة أبوحماد بالشرقية، مؤكدا أن كافة الجهات متضامنة فى الطلب لتنفيذه كونه خدمة عامة للأهالى.

وتابع: «بعد أن أنهينا كل الإجراءات تفاجأنا بموقف هيئة السكة الحديد تطلب إيجار نصف مليون جنيه سنويا من محافظة الشرقية، لإتمام الإجراءات، رغم أن الأرض التى سيتم عليها الأعمال مستولى عليها من الأهالى».