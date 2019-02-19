شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 145 مرشحة للقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات قد انتهت من تلقى الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، وأنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة المركزية الخاصة باختيار الأمهات المكرمات والتى بدأت عملها في مراجعة خطة العمل لاحتفال عيد الأم ومراجعة الإجراءات اللازمة على مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات وترتيب الفائزات وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.

كما صرحت «والي» بأن إجمالى عدد المرشحات قد بلغ 145 مرشحة، منهن 102 أرملة ومن المرشحات 10 أمهات بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت «والي» أن أعلى نسبة ترشيحات كانت من محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد وأسوان والبحيرة وذلك على مستوى الجمهورية.

وكانت «والي» قد أكدت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وشددت «والي» على مراعاة الشفافية عند فحص طلبات الترشيح، وأن مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية تقوم بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر على أن تقدم الأم المرشحة إقراراً بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن.

وأضافت «والي» أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن معاق، هي ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلون على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

وأوضحت أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي لديها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

ولفتت «والي» إلى أن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوي المركزي لهذا العام تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأوضحت «والي» أن الأم البديلة هي أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين، أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

وذكرت «والي» ان من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في المسار التعليمي.