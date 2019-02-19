شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ضحية الدرب الأحمر: «أمي قالت للجيران أنا بموت خلّي بالكم من عيالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شيرين عادل، ابنة السيدة حلاوتهم، إحدى ضحايا حادث الدرب الأحمر الإرهابي، عن تطورات الحالية الصحية لوالدتها.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «والدتي ما زالت في العناية المركزة، حيث تعاني من كسر في قدمها اليمني، فضلا عن إصابتها بشظية رصاص أخرجها الفريق الطبي، وعدد من الجروح السطحية والكدمات»، مؤكدة أن والدتها تحسنت وتخطت مرحلة الخطر.

وتابعت «شيرين»: «والدتي لم تكن تعلم بالحادث حتى وصولها المستشفى، وكانت تعتقد أن الحادث وقع بسبب انفجار أنبوبة، وحينما رأت الإرهابي ظنت أنه كان بيهزر مع أصحابه».

وأضافت: «والدتي أجرت اتصالا هاتفيا بجارتنا، وقالت لها أنا بموت خلو بالكم من عيالي، وشعرنا بالانفجار ونحن في المنزل، لدرجة إني سقطت من فوق السرير»، معلقة: «ماما كانت بتجيب عيش لإخواتي للمدرسة». وأردفت نجلة ضحية حادث الدرب الأحمر: «لا أستطيع أن أطمئن على والدتي، كون الزيارة متاحة لمدة نصف ساعة».

وأكدت أنها صعقت حينما شاهدت والدتها في موقع الحادث قبل نقلها للمستشفى: «انهرت لما شفت إيد جنب أمي، في موقع الحادث، لكن اطمنت لما الناس شالتها واتأكدت إن إيديها الاتنين كويسين الحمد لله».