شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشيع «شهداء الواجب».. وسط مطالبات بالقصاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من المواطنين، أمس، عددًا من شهداء الشرطة الذين راحوا فداءً للوطن، فى حادث إرهابى، إثر تفجير إرهابى نفسَه، بمنطقة الدرب الأحمر.

وتقدّم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة مُشيّعِى جنازة الشهيد، المقدم رامى أحمد هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الذى استشهد، أمس، بالحادث، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما شيَّع المئات من أهالى منطقة إمبابة بالجيزة، أمس، جنازة محمود أبواليزيد، أمين الشرطة من قوة قسم الدرب الأحمر، الذى استشهد أمس الأول، جراء الانفجار الذى وقع أثناء مطاردة قوات الشرطة لعنصر إرهابى.

وتقدم الجنازة العسكرية عدد من قيادات مديريتى أمن الجيزة، والقاهرة وبمشاركة زملاء الشهيد وأسرته، بشارع أحمد عرابى المتفرع من المطار.

وطالبت والدة الشهيد زملاء ابنها والرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقصاص له من الإرهابيين، وقالت: «مش هنام حتى يعود لى حق ابنى»، وأضافت أنها علمت بخبر استشهاد ابنها وحضرت إلى مكان الحادث رفقة زوجة ابنها الشهيد، مشيرة إلى أن الشهيد قبل استشهاده بيوم، كان أنهى إجراءات سفرها معه إلى السعودية لأداء العمرة.

وتابعت: «ابنى مات راجل وهو بيدافع عن أرواح المصريين، وعنده 37 سنة، وسايب وراه 3 عيال، أنا عايزة حق ابنى من اللى قتلوه، ويتموا عياله».

وفى الشرقية، شيع المئات من أهالى عزبة السلطان بقرية حانوت، التابعة لمركز كفر صقر، أمس، جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولى، الذى استشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بالدرب الأحمر، فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها المحافظ الدكتور ممدوح غراب واللواء جرير مصطفى مدير الأمن وعدد من القيادات الشرطية والأمنية ونواب البرلمان.

وخرج الجثمان من مسجد القرية الكبير وسط هتافات مناهضة للإرهاب وتم أداء الصلاة على الشهيد وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وأهالى القرية داعيًا الله أن يتغمد الشهيد بالرحمة والمغفرة

من ناحية أخرى استقبلت «شيماء جعفر» زوجة الشهيد أبواليزيد رسائل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، متلقية العديد من الاتصالات الهاتفية: «شدى حيلك زوجك بطل»، لم تستوعب السيدة الثلاثينية تلك العبارة التى تجمدت ما إن سمعتها، جرت الدموع فى عينيها، وهرولت إلى منطقة الدرب الأحمر فى القاهرة، بعدما عرفت باستشهاد زوجها، أمين الشرطة: «تمناها حبيبى ونالها». تركت «شيماء» أبناءها الثلاثة «هاجر، ومحمد، وأحمد»، أصغرهم فى مرحلة رياض الأطفال، بمنزلها فى منطقة إمبابة، شمال الجيزة، وطمأنتهم، بقولها: «هشوف بابا مصاب ولا إيه وهرجع لكم على طول»، تقول زوجة الشهيد إنها وصلت إلى مسرح الحادث، ولم تتمكن من الدخول إلى مكان استشهاد «أبواليزيد»: «محدش رضى يدخلنى، ولا أجابونى بمكان تواجده».

هرولت السيدة الثلاثينة إلى مستشفيى الشرطة والحسينى الجامعى، بحثًا عن جثمان الشهيد، لكنها لم تتوصل إليه سوى فى اليوم التالى، عندما انتهت معاينة مسرح الحادث.

لم تقو فايزة صلاح، والدة الشهيد، التى تواجدت بمسرح الحادث على الكلام، أخذت تردد الأدعية لابنها: «الله يسامحك ويرحمك يا حبيبى»، ثم تبكى: «كنت أكتر إخواتك حنية وبرًا بىّ».

حاول والد الشهيد، مهندس كهربائى على المعاش، أن يهدئ زوجته لكنه أنهار إلى جوارها: «أنقذت الناس يا محمود، مت بطلاً».

قطع جعفر صلاح، خال الشهيد وحماه، المسافة من منزله فى الصف إلى الدرب الأحمر، وشريط ذكرياته مع «أبواليزيد»، يمر أمام عينيه، يبكى: «أصل إحنا اللى ربينا محمود، لم يكن زوج ابنتى فحسب، كان أكثر من ابنى».

«عمره ما زعل بنتى حبيبى، وكان زين الراجل»، هكذا ذكرت سامية عبدالمجيد، حماة أبواليزيد، أنه كان آية تمشى على الأرض «الطوب اللى فى الشارع كان يحبه».

تمتمت «عبدالمجيد»، بكلمات يملؤها الحزن: «منهم لله يتموا عيال بنتى.. الابن الصغير أحمد لم يهنأ بأبيه، الولد فى الحضانة، وهاجر ومحمد فى أولى و3 ابتدائى».

يتذكر محمد على، ابن خالة الشهيد، المكالمة الهاتفية الأخيرة له مع «أبواليزيد»، فأخبره الأخير بأنه مسافر خلال الأيام المقبلة لأداء مناسك العمرة، واتفقا على موعد قريب للقاء لكن الحادث الإرهابى حال دون ذلك: «أنا جيت أقابله بس علشان أحمل جثته».

يعاود ابن خالة الشهيد حديثه ويمسح دموعه، بينما يواسيه الأهالى، فيقول: «محمود يستاهل يبقى شهيد»، مشيرًا إلى أن زملاءه أكدوا أنه كان فى مقدمة رجال الشرطة الذين لاحقوا الإرهابى الذى فجر نفسه: «لو ابن خالتى لم يتصد للإرهابى أكيد كان عدد الضحايا هيكون أكبر وخصوصًا من المدنيين». اعتاد «أبواليزيد»، وفقًا لـ«إبراهيم خالد»، أحد أصدقاء الشهيد، أن يجمع الأصدقاء كل أسبوع لتمضية بعض الوقت، ويقول صديقه: «بسرعة محمود تركنا وكان المفروض نتجمع بعد بكرة، لم نتمكن من إلقاء نظرة الوداع عليه».