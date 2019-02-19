شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بـ«الأهرام الاستراتيجي»: منظمات حقوق الإنسان العالمية فقدت مصداقيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الهيئة العامة للاستعلامات تبذل جهدا كبيرا في مواجهة أكاذيب منظمات حقوق الإنسان بشأن مصر. وتابع «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «نعاني من ازدواجية بعض المنظمات المسيسة التي تتستر تحت مظلة حقوق الإنسان»، مؤكدا أن منظمات حقوق الإنسان العالمية فقدت مصداقيتها بشأن تعاملها مع الملف المصري. وأكد أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج تروج الأكاذيب بشأن الأوضاع المصرية.

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