"هو مين".. أغنية جديدة من الداخلية ترصد بطولات رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية جديدة تحت عنوان "هو مين"، تجسد خلالها بطولات رجال الشرطة، بعد البطولة التي جسدها رجال الشرطة خلال التصدي لإرهابي في حادث تفجير الدرب الأحمر أمس الأثنين.

واستشهد أمس الأثنين ثلاثة من رجال الشرطة هم: المقدم رامي هلال ضابط بقطاع الأمن الوطني، وأمين شرطة محمود أبو اليزيد، ومعاون أمن محمد خالد، إثر تفجير إرهابي بمنطقة الدرب الأحمر خلال مطاردة إرهابي.

و تقدم االلواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الجنازة العسكرية لشهيد الواجب المقدم رامي أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد أمس الاثنين حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في حضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

كما شُيعت اليوم الجنازة العسكرية لشهيدي الواجب أمين الشرطة محمد خالد من قوة قطاع الأمن الوطني، وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد، من قوة مديرية أمن القاهرة بمحل إقامتيهما بمحافظتي الجيزة والشرقية، واللذان استشهدا في ذات المأمورية، وذلك بحضور محافظي الجيزة والشرقية ومديري الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.