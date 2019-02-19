وزيرا التضامن والاتصالات يطلقان مبادرة "وظيفة تك" لتدريب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أطلق وزيرا التضامن الاجتماعي غادة والي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مبادرة "وظيفة تك" تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا).

وتعد مبادرة "وظيفة تك" نتاج تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات؛ تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطبقا للمبادرة، فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى 3 أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي -في كلمتها خلال حفل إطلاق المبادرة- إن هذه المبادرة صاحبة الفضل فيها هي وزارة الاتصالات وهي مبادرة مهمة تسد الفجوة الشاب الذي يحتاج للعمل وصاحب العمل نفسه، مشيرة إلى أن مصر عدد سكانها يتخطى الـ100 مليون النسبة الأكبر منها من الشباب يحتاج إلى فرصة وتدريب وتأهيل.

وأضافت أن تمويل المبادرة يصل إلى 100 مليون جنيه قابلة للزيادة وهي فرصة لشركات التدريب المتخصصه.في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن مبادرة "وظيفة تك" اختارت 167 شابا من المتقدمين؛ 91 منهم من القاهرة و14 من الإسكندرية و15 من محافظات الصعيد موزعين على 20 محافظة هي معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المبادرة تجربة مهمة ونجاحها مرهون بالإيمان بها ودعم الجميع لهاو وهي فرصة لبنك ناصر للدخول في مجال تكافلي جديد.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالتواجد لإطلاق هذه المبادرة، التي تعد بداية جيدة لعام 2019، وتعهدت والي بدعم المبادرة خلال المرحلة القادمة.

بدوره، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشركات المحلية والعالمية من أجل تنفيذ مبادرة "وظيفة تك" في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري؛ حيث تستهدف المبادرة تحقيق نموذج قابل للتطوير والاستدامة لإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل من خلال قيام الشركات بتدريب وتوظيف الشباب.

وقال إن المبادرة تعمل على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل واحتياجاته وسد الفجوة بين متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخرجات التعليمية من خلال ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي؛ مشيرا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا ايجابيا لمنظومة عمل تجمع القطاع الحكومي الممثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، والقطاع الخاص الممثل في الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لتنفيذ المبادرة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم بالترويج والتوعية بفعاليات المبادرة.

ووجه وزير الاتصالات الشكر لبنك ناصر الاجتماعي على دوره الحيوي في المبادرة، كما وجه الوزير الشكر لجمعية اتصال على المشاركة الفعالة في الترويج بفعاليات المبادرة.