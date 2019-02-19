"الصحفيين" تعتمد نتيجة القيد لجدول "تحت التمرين".. ومقترح جديد أمام "العمومية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، نتيجة القيد لجداول "تحت التمرين"، والمشتغلين، وكذلك الميزانية العمومية للنقابة، وتقرير النشاط وإحالتهما إلى الجمعية العمومية.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إن المجلس فوضه بصفته رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتواصل مع القضاة بمجلس الدولة لتولي عملية الإشراف الكامل عليها.

كما وافق مجلس نقابة الصحفيين على إحالة الاقتراحات الخاصة ببعض الموضوعات، والتي طلب الزملاء مناقشتها إلى الجمعية العمومية.

وقال عبد الرحيم إن المجلس قرر إحالة مقترح بتعديل جديد على لائحة القيد بالنقابة للعرض على الجمعية العمومية، مضيفا أن التعديل ينص على رفع المبالغ المالية المقدمة من الصحف الجديدة التي يتم اعتمادها بالنقابة من ٤٠٠ ألف إلى ٨٠٠ ألف للصحف اليومية، وإلى ٤٠٠ ألف للأسبوعية، وإلى ٢٠٠ ألف للشهرية؛ على أن تخصص هذه المبالغ كإعانة بطالة للصحفيين حال الفصل أو التوقف عن الصدور.

كذلك قرر المجلس الموافقة على سداد 4 ملايين و٣٦٧ ألف جنيه؛ قيمة القسط الأول للأرض المخصصة لإنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال جمال عبدالرحيم، إنه بسداد القسط الأول الذي يعادل ٢٥٪‏ من ثمن الأرض يتسنى لنقابة الصحفيين استلامها خلال الايام المقبلة.