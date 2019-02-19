أخبار مصر | هيثم طوالة: يقظة رجال الداخلية أنقذت الدرب الأحمر من كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة: يقظة رجال الداخلية أنقذت الدرب الأحمر من كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت جبهة شباب الصحفيين، بالدور البطولي واليقظة الأمنية وحرفية رجال وزارة الداخلية بقيادة السيد محمود توفيق وزير الداخلية في اكتشاف وملاحقة إرهابي الدرب الأحمر المدعو الحسن عبد الله، مؤكدة الجبهة على إن أبطال الشرطة سطروا ملحمة وطنية جديده وأنقذوا المئات من الموت والمنطقة من كارثة محققة.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إنه كلما يبني ويعمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعزة وكرامة وشموخ كلما تزداد العمليات الإرهابية الخسيسة والتي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة وتعيش هذه الجماعات المتطرفة من فلول عصابات الإرهاب في حالة تخبط بعد الضربات الاستباقية التي افقدتها توازنها.
وأضاف طوالة أن الشعب المصري العظيم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة والجيش والشرطة البواسل للقضاء على الإرهاب الأسود ومثل هذه العمليات الجبانة الدنيئة لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على اقتلاع الإرهاب الغادر من جذوره.
وأشار رئيس الجبهة إلى أن رجال الشرطة الشرفاء الذين وهبوا حياتهم فداء لمصر قادرون مع أبطال الجيش العظيم على حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ومعهم جموع المصريين المؤمنين بالرسائل الوطنية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي، وستعيش مصر المحروسة في أمن وأهلها في أمان إلى يوم الدين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.
وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، مساء أمس، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة، الذي أسفر عن سقوط شهيدين و3 مصابين من رجال الشرطة.
وزارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس، حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي، وذلك خلال زيارته للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان له، إن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، مشيرا ان جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ، وحالتهم الصحية مستقرة.
وكانت عثرت الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على قنبلة بعداد زمني "تايمر" داخل شقة الإرهابي القتيل الحسن عبد الله، الذي فجر نفسه مساء أمس الإثنين بالدرب الأحمر، وأخلت الأجهزة الأمنية العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.
واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإهابي زود القنبلة عداد تنازلي "تايمر"، وأن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.
وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابي بالدرب الأحمر، فجر نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.