أخبار مصر | هيثم طوالة: يقظة رجال الداخلية أنقذت الدرب الأحمر من كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة: يقظة رجال الداخلية أنقذت الدرب الأحمر من كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت جبهة شباب الصحفيين، بالدور البطولي واليقظة الأمنية وحرفية رجال وزارة الداخلية بقيادة السيد محمود توفيق وزير الداخلية في اكتشاف وملاحقة إرهابي الدرب الأحمر المدعو الحسن عبد الله، مؤكدة الجبهة على إن أبطال الشرطة سطروا ملحمة وطنية جديده وأنقذوا المئات من الموت والمنطقة من كارثة محققة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إنه كلما يبني ويعمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعزة وكرامة وشموخ كلما تزداد العمليات الإرهابية الخسيسة والتي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة وتعيش هذه الجماعات المتطرفة من فلول عصابات الإرهاب في حالة تخبط بعد الضربات الاستباقية التي افقدتها توازنها.

وأضاف طوالة أن الشعب المصري العظيم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة والجيش والشرطة البواسل للقضاء على الإرهاب الأسود ومثل هذه العمليات الجبانة الدنيئة لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على اقتلاع الإرهاب الغادر من جذوره.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن رجال الشرطة الشرفاء الذين وهبوا حياتهم فداء لمصر قادرون مع أبطال الجيش العظيم على حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ومعهم جموع المصريين المؤمنين بالرسائل الوطنية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي، وستعيش مصر المحروسة في أمن وأهلها في أمان إلى يوم الدين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.