شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوي باكية: الشهيد رامي هلال زوج أختي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن تفاصيل في حياة المقدم رامي هلال، شهيد الشرطة في حادث الدرب الأحمر الإرهابي، موضحة أنه أب لأربعة أطفال أكبرهم «لوجينا»، 9 سنوات، وأصغرهم على، 3 سنوات، مؤكدة أنها شقيقة أرملة الشهيد الكبرى.

وأضافت، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشهيد ضحى بنفسه من أجل الوطن، وكل ما ألخصه أن البيت اتخرب، وأن بنت لديها 26 سنة اترملت، 4 أولاد أصبحوا أيتام».

وتابعت باكية: «الاثنين اتجوزوا صغيرين، وفي الأيام الأخيرة كان بيقعد مع ولاده كتير على عكس الأول، وآخر رسالة لزوجته أمس هي بخصوص شنطة كانت مراته عايزاها»، مضيفة: «هو كان راجل أوي وحنين على أولاده ومراته وعلينا كلنا».

وأردفت: «أختي حالتها صعب أوي، وقولتلها انتي هتموتي، واتماسكي عشان أولادك، ورامي كان كل حياتها، وعارفاه وهي عمرها 19 سنة»، مضيفة: «ربنا يصبر أمه وأبوه، وهم ليس لديهم غير رامي وأخوه الدكتور هشام هلال».