شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خالة شهيد الدرب الأحمر: «والده حابس نفسه في حجرته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وجية فاروق، ابن خالة الشهيد محمود أبواليزيد، إن «الشهيد كان بطلًا، وفي قمة الأخلاق والتواضع، ولديه ولدان وبنت، وأكبر أولاده 8 سنوات»، مشيرًا إلى أن «الخبر جالي من صديق، بعد مشاهدته على قناة صدى البلد».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «ذهبت لمكان الانفجار، واللي حصل كان فظيعًا، ولا نملك إلا قول الحمدلله، والإرهابي كان خسيسًا ومعرفش دول دينهم إيه».

وتابع: «والد الشهيد مريض، وقافل على نفسه الحجرة، ومش عايز حد يكلمه، وكل اللي جيه عليه قول (كسرتني يا محمود)، وحال الأسرة كلها صعب، ومحمود أبواليزيد كانت سيرته عطرة، ومحبوب من الجميع، ولم يؤذ أي أحد في حياته».