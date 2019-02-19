شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد مصوَّرة من حادث «الدرب الأحمر» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مساء أمس الاثنين، سيطر الهدوء على منطقة الدرب الأحمر الأثريّة، حتى حدث انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة إرهابي بالدرب الأحمر، إذ ذكر بيان أمني الآتي: «الإرهابي ارتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة»، مضيفة: «استشهاد أميني شرطة بعد انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة الإرهابي بالدرب الأحمر».

وجاء البيان على النحو الآتي: «في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر».

«قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الامن العام».

«المصري اليوم» ترصُد عدد من 10 مشاهد المصوَّرة من حادث «الدرب الأحمر»، حكايات الأهل، من مرَّوا بجانب الحادث من شهود العيّان، وآثار الانفجار..

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