شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ضحية انفجار الدرب الأحمر توضح تطورات الحالة الصحية لوالدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شيرين الشيمي، نجلة السيدة حلاوتهم، ضحية انفجار الدرب الأحمر، إن «ماما في الرعاية المركزة، ولديها كسر في الرجل اليمين، ولديها جروح سطحية وكدمات في جسدها».

وأضافت في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «ماما اليوم بدأت تفوق، ولديها صداع شديد، وصفير في أذنها، وتستيقظ مفزوعة، وهي في صدمة عصبية».

وتابعت: «شوفتها أمبارح بعد الانفجار بدقيقة، بعد اتصال من جيراني، ووالدتي مازالت تشعر بالفزع من آثار الحادث، وتعيش في صدمة»، مضيفة: «والدتي فور الحادث قالت للجيران (أنا بموت.. وخلوا بالكوا من العيال)».

وأردفت: «ماما كانت تشتري حاجات لينا، وراجعة متأخر، وبتجيب فينو لأختي عشان تروح المدرسة الصبح، ولم نتوقع حدوث الحادثة»، ومضيفة: «والدتي كانت تشتري طلبات البيت.. وحظها قادها للمرور وقت الانفجار».