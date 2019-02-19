شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: لن يستطيع الإرهاب هز شعرة من رأس مواطن مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الإعلامية رانيا بدوي بجهود وزارة الداخلية وقوات الأمن بالتعامل مع حادث الدرب الأحمر الإرهابي، مؤكدًة أن الحادث الأليم يعكس اليقظة الأمنية العالية لرجال الأمن المصري.

وقالت «بدوي» في تصريحات لها: «المعلومات التي جمعتها وزارة الداخلية حول ⁩حادث التفجير الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر، تثبت أن الإرهابي الذي قام بهذا العمل الخسيس هو أيضًا الذي ثبت أنه من وضع قنبلة ميدان الجيزة منذ أيام».

وتابعت: «من واقع الفيديوهات التي عرضت حتى الآن تمكنت الأجهزة الأمنية من معرفة هوية الإرهابي ورصدته لحظة بلحظة وتم تصويره في عدد من الأماكن والشوارع، قبل أن تقوم قوات الأمن بمطاردته أمس، وعندما شعر الإرهابي بتضييق الخناق عليه اتخذ قراره بتفجير القنبلة التي كان يحملها، والله أعلم أين كان ينوي وضعها».

وأضافت الإعلامية أنه رغم قسوة الخبر وكآبة المشهد إلا أنه يعكس جانبًا إيجابيًا، ألا وهو قوة أداء جهاز الشرطة، في تمكنها من جمع المعلومات والتتبع وسرعة التعامل مع الحادث.

وواصلت: «مهما نشط الإرهاب وصال وجال لن يهز شعرة واحدة في رأس مواطن مصري فالشعب الذي يوجد فيه أناس أمثال أمين الشرطة البطل محمود أبواليزيد يستحيل هزيمته، وتحية إجلال وتقدير أبطال الشرطة المصرية‬».

واختتمت الإعلامية، قائلة: «حد يقولي ازاي ممكن إرهاب ينتصر على شعب فيه شباب بيرمي نفسه على القنابل علشان يحمي ولاد بلده ؟! وإزاي الإرهاب ممكن ينتصر على أمة كل يوم بتنجب شباب بيحموا سيناء والقاهرة وكل شبر في أرض مصر بأرواحهم ودمائهم؟».