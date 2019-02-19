شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى العمرانية يزيل عقارين مخالفين ويغلق مركزا للدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حي العمرانية بالجيزة، برئاسة اللواء خالد عصر، عددا من الحملات لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق المواطنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملات عن البدء فى إزالة عقار مخالف فى شارع عبد الخالق وهبى من المريوطية، وكذلك إزالة لعقار مخالف بشارع سيف الجابري من المريوطية.

كما تم التحفظ على 8 توك توك من مجمع المدارس مستشفى الصدر، والتحفظ على 5 توك توك من شارع نصر الدين فيصل هرم، وتم رفع اشغالات شارع مجمع المدارس، ورفع الحواجز الحديديه من شارع مدينه النصر من الثلاثيني وشارع المدينه المنوره من شارع التلاتيني.

كما تم غلق وتشميع والتحفظ على جميع محتويات سنتر للدروس الخصوصية بالعقار 12 شارع فاطمة رشدي من الهرم.

وتمت إزالة إشغالات وتعديات لمقهى الجزيرة بشارع عثمان محرم لتعديه على أملاك الدولة، وإيداعهم بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رفع السيارات المتهالكة بشارع اليابان لاستكمال أعمال التطوير الجارية به، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية والمهندس طه عبد الصادق نائب رئيس الحي و معتز مسعود مدير اشغالات العمرانية وعبد المنعم عبد الصمد مدير متابعة العمرانية ومجموعة كبيرة من رجال الاشغالات والمتابعة بالحي وشرطة المرافق بحي العمرانية تحت اشراف المقدم احمد الدسوقي قائد شرطة المرافق بحي العمرانية والنقيب محمود عبد المنعم من شرطة المرافق بحي العمرانية.

عقار مخالف

عقار مخالف



