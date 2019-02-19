الخليج 365: بعد استشهاد 3 من رجال الشرطة بالدرب الأحمر.. الثأر للشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا، الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها الثأر للشهداء ومقتل 16 إرهابيا بالعريش، إضافة إلى تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا مقتل 16 إرهابيا بالعريش.. بعد استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة اثنين أثناء إنقاذ منطقة الدرب الأحمر مقتل 16 إرهابيا بالعريش.. بعد استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة اثنين أثناء إنقاذ منطقة الدرب الأحمر والدة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر: "عارفة أن دمه مش هيروح هدر وزمايله هيجيبوا حقه" الإرهابى فشل فى تنفيذ حادث مسجد الاستقامة وخطط لتفجيرات منطقة إقامته.. وخبراء: الضربات الاستباقية تحاصر الإرهاب الإرهابى فشل فى تنفيذ حادث مسجد الاستقامة وخطط لتفجيرات منطقة إقامته.. وخبراء: الضربات الاستباقية تحاصر الإرهاب النيابة تعاين موقع الحادث وتستمع لأقوال المصابين.. وخبراء المفرقعات يعثرون على مواد شديدة الانفجار داخل مسكن الإرهابى السيسى يؤكد خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة: الإرهاب أخطر تحديات العالم.. ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان السيسى يؤكد خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة: الإرهاب أخطر تحديات العالم.. ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان عصام اقترض 350 ألف جنيه لتطوير مخبزه الأفرنجى بسوهاج «مدبولى » يصدر اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة سلامة الغذاء «مدبولى » يصدر اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة سلامة الغذاء السيسى للوفد الأمريكى الداعم لمنح ميدالية الكونجرس لبطل الحرب والسلام: مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات للسلام عبرت عن عراقة شعب مصر السيسى: الإرهاب أخطر تحديات العالم.. ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان السيسى: الإرهاب أخطر تحديات العالم.. ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان موقع بريطانى يطالب بإعلان الإخوان منظمة إرهابية ويفضح تحريض الجزيرة التعليم: الانتهاء من الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية العامة 26 مارس المقبل التعليم: الانتهاء من الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية العامة 26 مارس المقبل مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل فى أسيوط



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