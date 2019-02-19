شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب المصري لرجال الجيش والشرطة: رحم الله شهداءكم ( فيديو ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المصريين واجب العزاء لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات الأمنية التي جرت بسيناء والدرب الأحمر ، والتي راح ضحيتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ووجه عدد من المواطنين رئاسل قوية لعناصر الإخوان الهاربين والذين يقوموا بالتحريض علي العنف والقتال وتنفيذ عمليات بحق أبرياء قائلين لهم : أبداً مصر لن تسقط .. وسيبطل الله ما تعملون".