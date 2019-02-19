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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تقتل مسلحاً طعن 4 مواطنين بسلاح أبيض بمارسيليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن ضباطا بالشرطة قتلوا بالرصاص رجلا في وسط مارسيليا اليوم الثلاثاء بعدما طعن أربعة أشخاص في المدينة الساحلية بجنوب البلاد، في هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.
هجوم فرنسا
هجوم مارسيليا
وقال مصدر إن المهاجم حاول أن يستل مسدسا ليطلق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا عليه الرصاص.
وأصاب الرجل اثنين في ترام وآخرين في الشارع، أحدهم بجروح خطيرة.
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