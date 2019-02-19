امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها المحبوس وحملت سفاحًا من شخصين بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حرر عاطل بلاغ بقسم شرطة البدرشين يتهم زوجته بالزنا؛ لاكتشافه أنها حملت سفاحا أثناء فترة حبسه على ذمة إحدى القضايا.

مقدم البلاغ الذي يبلغ من العمر 40 سنة، قال إنه كان يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقضية مخدرات، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء فترة العقوبة، توصل إلى خيانة زوجته "28 سنة"، وأنها كانت على علاقة غير شرعية باثنين أحدهما تربطهما صلة قرابة.

وأضاف مقدم البلاغ أن زوجته وضعت طفلا منذ عام، تبنته أسرة بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس عقب مولده.

وألقت قوة من القسم القبض على الزوجة ونجل عم مقدم البلاغ وشخص آخر كانا على علاقة غير شرعية بها، ويترددان على المنزل خلال فترة حبس الزوج.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.