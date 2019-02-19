رئيسة "التأمين الصحي" تتابع تنفيذ مبادرة علاج "الأنيميا والتقزم" لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحملة القومية التي أطلقتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس من عمر 6 سنوات إلى ١٢ سنة بدأت عملها يوم السبت الماضي بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، وهيئة التأمين الصحي ومنظمة اليونسيف.

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم يرافقها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم، مدرسة السلام للغات ببنها بمحافظة القليوبية؛ لمتابعة سير العمل مبادرة الكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية ضمن حملة "100 مليون صحة".

وأوضحت "عبدالحميد" أنه يتم متابعة الحملة الميدانية على أرض الواقع للاطمئنان على سير العمل ومدي جاهزية المدارس والفرق الطبية المشاركة بالحملة، مشيرة إلى أنه في حالة اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان.

وفى سياق آخر تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، مساء اليوم، سير العمل بمستشفى بنها للتأمين الصحي، حيث تفقدت أقسام المستشفى للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أكمل وجه.

يأتي ذلك في اطار تكليفات وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل علي أرض الواقع، والتأكد من تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى.