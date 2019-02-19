أخبار مصر | تعليق محمد المرسي على حادث الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق محمد المرسي على حادث الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق اللدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على واقعة تفجير إرهابي الدرب الأحمر نفسه، قائلًا: "بأي منطق يقدم علي أفعاله وأي قناعات دينية أو غير دينية تدفعه لهذه الأفعال الإجرامية".

وتابع المرسي، خلال تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "يمكن رصد بعض العوامل التي تساهم في تشكيل هذا الفكر الإرهابي:

1-النشأة والتربية أي اللبنة الأولي الحاضنة لتشكيل الوعي والفكر.. حين تحمل هذه البيئة أفكارا متطرفة لابد أن تنعكس علي التشكيل الأولي لوعي وفكر الإرهابي.

٢-شبه غياب للمنظومة الأساسية التي تمثل حائط الصد الأساسي أمام أي فكر متطرف وهي المنظومة التعليمية والمنظومة الدينية.

٣-فراغ وغياب ثقافي وأدبي وفني وإعلامي.. منظومة سطحية تؤدي الي شبه غيبوبة فكرية تجد في المقابل من يسد هذه الفجوة بأفكار وأدبيات متطرفة.

٤-التفاوت الطبقي الفج وغياب العدالة الاجتماعية مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تجعل الإرهابي ناقما يرتمي في أحضان من يدعي الفضيلة ومن يقدم له أساسيات معيشية لحياته.

٥-تنظيمات ارهابية ممولة تخطط وتنفق بسخاء لضرب الاستقرار في الوطن تستغل ماسبق في غسيل فكري متطرف أساسه الطاعة العمياء.

وأضاف: هذه بعض أفكار للنقاش والحوار مجتمعي حتي نقف علي الأسباب ونتمكن من مواجهتها بالفكر وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المختلفة التعليمية والدينية والثقافية والاجتماعية والإعلامية لمزيد من الوعي.. التحدي القادم والرهان الأساسي على الوعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، مساء أمس، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة، الذي أسفر عن سقوط شهيدين و3 مصابين من رجال الشرطة.

وزارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس، حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي، وذلك خلال زيارته للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان له، إن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، مشيرا ان جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ، وحالتهم الصحية مستقرة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على قنبلة بعداد زمني "تايمر" داخل شقة الإرهابي القتيل الحسن عبد الله، الذي فجر نفسه مساء أمس الإثنين بالدرب الأحمر، وأخلت الأجهزة الأمنية العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإهابي زود القنبلة عداد تنازلي "تايمر"، وأن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابي بالدرب الأحمر، فجر نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.