أخبار مصر | رئيس حزب الحرية المصري يفتتح عدد من المقرات بشرق القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الحرية المصري يفتتح عدد من المقرات بشرق القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب الحرية المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وبحضور النائب إسماعيل نصر الدين، مساعد رئيس الحزب، ونائبي رئيس الحزب النائب طلعت القواس، والدكتور مجدي علام، والدكتور محمد صالح هاشم، مساعد رئيس الحزب للشؤون التنظيمية، وبصحبة أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة، وأمين محافظة القاهرة اللواء يحيى وهدان، عدد من المقرات الخاصة بالحزب بشرق القاهرة.

يأتي هذا في إطار سعي الحزب لافتتاح عدد من المقرات بجميع المحافظات، ليكون له هيكل تنظيمي بداية من المحافظات ووصولا إلى القرى والمراكز والنجوع.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن المواطنين لابد وأن يشعروا بوجود الحزب وفاعليته عن طريق مساعدتهم ودعمهم وليس عن طريق المكاتب واللافتات بالشوارع.

كما أكد حسب الله، أن الحزب يسعى إلى افتتاح أكبر عدد من المقرات بمجيع المناطق في أقرب وقت ممكن وفي خلال فترة قصيرة.

وأوضح النائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، أن الحزب سيقوم بعدد كبير من الفعاليات خلال الفترة المقبلة لتحقيق التواجد في الشارع ومع المواطنين، مؤكدًا أن هناك تواصل دائم مع جميع المواطنين من خلال مكاتب الحزب في جميع المحافظات.