أخبار مصر | اليوم.. وزيرا التضامن والاتصالات يطلقان مبادرة "وظيفة تك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزيرا التضامن والاتصالات يطلقان مبادرة "وظيفة تك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة (وظيفة تك)، تحت شعار "تعلم الآن.. وادفع غدا"، في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم، بحضور لفيف من العاملين بتكنولوجيا المعلومات.

وصرحت والي، في بيان لها، أن برنامج وظيفة تك هو تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات، وتهدف هذه المبادرة إلي زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت والي أنه فى ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب فإن المتدرب يحصل فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى تتراوح مدته ثلاثة أشهر علي ان يقوم البنك بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة او مصاريف إدارية تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض ويسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وفي ذات السياق صرح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أنه في إطار تولى الدولة رعاية واهتمام بالشباب وهذا ما نجده من خلال حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التأكيد أن الشباب هم قوة هذا الوطن ومستقبله خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفال بيوم الشباب المصرى تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر"، لذلك قام البنك بإطلاق برنامج من نوع خاص يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصرى بحيث يجعلهم قادرين على العمل في مجال تكنولوجيا الإتصالات وهو ما يعنى ببساطة أن «مبادرة الرئيس»، قد بدأت تؤتى ثمارها و تتجاوز مرحلة الإعداد وصولا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لدعم وتمكين و تدريب وتوفير فرص عمل للشباب للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف فاروق أن إعداد المتقدمين في إزدياد مستمر بشكل يومي حيث وصل اعداد المقبولين والذين بدأوا البرنامج التدريبي المؤهل للتوظيف بالفعل قد بلغت حتي الآن 155 متقدم بتكلفة اجمالية تبلغ 5مليون جنيه تقريبا في مختلف محافظات الجمهورية منها القاهرة والجيزة وسوهاج والمنصورة وقنا وكفر الشيخ وحتي المحافظات الحدودية و محافظة جنوب سيناء، وسيناء ومستهدف تدريب عدد 3300 خريج.