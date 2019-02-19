انت الان تتابع «المحافظين» يطالب بلجنة لدراسة سبب خسائر مصانع الغزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القطن المصري
علق المهندس عماد الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الطاقة والزراعة، على تصريحات وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بشأن خسارة شركات الغزل والنسيج، قائلا: «يجب معرفة أسباب خسائر تلك الشركات، وهل هي ناتجة عن سوء الإدارة أم عن نوع الصناعة التي يتم العمل بها، أم ناتجة عن سوء المعدات»، وطالب «الشريف» الوزير بإنشاء لجان على أعلى مستوي لبحث أسباب الخسارة، مشددا على بحث أسباب تلك القضية بدلا من غلقها، مشيرًا إلى أن الحزب في حال الإعلان عن تلك الأسباب سيتم بحثها ووضع حلول لها.
وتابع: «لسنا مع غلق الشركات وفتح شركات جديدة، فلا نريد أن نكرر تجربة مصانع الأسمنت التي تم إغلاقها وتم افتتاح مصانع أخري، وخاصة في ظل وجود اتجاه لإنشاء منطقة اقتصادية للغزل والنسيج». (إقرأ أيضا: «المحافظين» يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل) وأضاف: «نريد تشغيل
وتابع: «لسنا مع غلق الشركات وفتح شركات جديدة، فلا نريد أن نكرر تجربة مصانع الأسمنت التي تم إغلاقها وتم افتتاح مصانع أخري، وخاصة في ظل وجود اتجاه لإنشاء منطقة اقتصادية للغزل والنسيج». (إقرأ أيضا: «المحافظين» يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل)
وأضاف: «نريد تشغيل المصانع المنتجة، والبحث عن أنواع الغزول التي تناسب معدات هذه المصانع، والرجوع لاستخدام الأقطان طويلة التيلة وزراعتها»، مطالبا وزارة الزراعة، بالعودة للتوسع في انتاج زراعة الأقطان، قائلا: «تم الوصول إلي 200 ألف فدان قطن، بعدما كان الانتاج 2 مليون فدان، وهناك اتجاه بأن يتم خفض الانتاج 40% من زراعة القطن».
وتساءل: عن مصير المصانع الموجودة حاليا، وهل سيتم تفكيكها وبيع الأراضي وتشريد العمال أم يجب الوصول إلي حلول لأسباب الخسارة، مشيرا إلي أن حوالي المصانع 80% من مصانع المحلة مغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المحافظين» يطالب بلجنة لدراسة سبب خسائر مصانع الغزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.