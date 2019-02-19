انت الان تتابع «المحافظين» يطالب بلجنة لدراسة سبب خسائر مصانع الغزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القطن المصري

علق المهندس عماد الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الطاقة والزراعة، على تصريحات وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بشأن خسارة شركات الغزل والنسيج، قائلا: «يجب معرفة أسباب خسائر تلك الشركات، وهل هي ناتجة عن سوء الإدارة أم عن نوع الصناعة التي يتم العمل بها، أم ناتجة عن سوء المعدات»، وطالب «الشريف» الوزير بإنشاء لجان على أعلى مستوي لبحث أسباب الخسارة، مشددا على بحث أسباب تلك القضية بدلا من غلقها، مشيرًا إلى أن الحزب في حال الإعلان عن تلك الأسباب سيتم بحثها ووضع حلول لها.

وتابع: «لسنا مع غلق الشركات وفتح شركات جديدة، فلا نريد أن نكرر تجربة مصانع الأسمنت التي تم إغلاقها وتم افتتاح مصانع أخري، وخاصة في ظل وجود اتجاه لإنشاء منطقة اقتصادية للغزل والنسيج». (إقرأ أيضا: «المحافظين» يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل) وأضاف: «نريد تشغيل

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