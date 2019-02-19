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انت الان تتابع رئيس التأمين الصحي: مد مستشفى بنها بوحدة رعاية أطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، أقسام أول مستشفى نموذجى بمدينة بنها، بمرافقة الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع القليوبية، والدكتور أحمد حجاج مدير المستشفى وبعض رؤساء الأقسام. وأشادت رئيس الهيئة بالعمل داخل المستشفى وتقديم الخدمة الطبية والتعامل الآمن مع النفايات، وقررت توريد جهاز رنين مغناطيسي، ووحدة رعاية أطفال بعدد 6 أسرة، ووحدة قسطرة لخدمة المرضى، وتابعت أعمال الحملة القومية للأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية بمدرسة السلام الخاصة ببنها.
وأكدت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا لطلبة المدارس هي استكمال لمبادرة مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقدم الهيئة ووزارة الصحة الدعم الكامل للحملة من خلال الأجهزة والفرق الطبية، وتوفير عملية التنقل على الطلاب من خلال عقد هذه الحملة داخل المدارس
وأكدت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا لطلبة المدارس هي استكمال لمبادرة مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقدم الهيئة ووزارة الصحة الدعم الكامل للحملة من خلال الأجهزة والفرق الطبية، وتوفير عملية التنقل على الطلاب من خلال عقد هذه الحملة داخل المدارس نفسها.
وصرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، خلال تفقده للحملة أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بهدف الكشف على عدد 770,949 تلميذ في عدد 926 مدرسة.
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