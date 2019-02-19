شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأسبق يطالب بربط شبكة الطرق الجديدة بالقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور عصام شرف، وزير النقل ورئيس الوزراء الأسبق، بربط شبكة الطرق العملاقة التي أقامتها مصر بشبكة الطرق في القارة الأفريقية وطريق الحرير الجديد لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية لمصر ودول القارة الأفريقية والصين باعتبارها أكبر ثاني اقتصاد في العالم.

وشدد «شرف»، خلال ندوة موسعة حول طريق الحرير الجديد بمقر الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس نظمها معهد كونفوشيوس الصيني بالجامعة بقيادة د. حسن رجب عميد المعهد، وحضور عشرات الطلاب من المصريين والصينين بالمعهد، على ضرورة التخلص مما وصفه بـ«إرهاب التكلفة» إلى رحاب العائد وتوحيد الإرادة السياسية المشتركة بين الدول في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الجديد، لافتا إلى أن مصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الاتحاد الافريقى في هذا المجال.

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وأشار إلى أن «العمالة والعملة والثقافة عناصر مشتركة يمكن أن تحقق الهدف من التكامل الاقتصادى في القارات الثلاث التي يمر بها طريق الحرير»، مؤكدا أن مشاركة مصر في طريق الحرير الجديد تتم من خلال إقامة مناطق اقتصادية عملاقة وتدريب عمالة فنية قادرة على العمل في المشروعات الاقتصادية العالمية بالطريق الجديد، لافتا إلى أهمية قناة السويس التي يمر بها نحو 10%من التجارة والاقتصاد العالمي، وإضافة العملة الصينية لسلة العملات الخاصة بتحصيل رسوم العبور للسفن يؤكد قوة الاقتصاد الصينى وأهمية التعاطى معه والتعاون بما يعود بالخير على الشعوب.

وذكر أن المعهد هو نوع من أنواع الثقافة المشتركة التي يجب أن تتم من أجل تحقيق الربط الثقافى والمعرفى وتهيئة الشعوب لأهمية التعاون الاقتصادى والمصير المشترك وأن أي تنمية في أي بلد يقع على طريق الحرير هي تنمية مشتركة، داعيا مسؤولى المعهد إلى إقامة لجان تنسيق ومراكز استشارية مع الحكومة لدعوة الشركات الصينية للاستثمار في مصر من خلال قاعدة بيانات بالمناطق الاقتصادية والصناعية في مصر وأماكن الاستثمار المتاحة بحيث تكون سهلة، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات الصينية العملاقة ترغب في الاستثمار في مصر، ولكن لا تعلم إلى أين تذهب ولا أي من المناطق يمكن أن تستثمر بها، مشددا على أن المعهد باعتباره مركزا للغة الصينية في منطقة القناة يمكن ان يلعب دورا كبيرا في المرحلة القادمة.

وشدد رئيس الوزراء الأسبق على خطورة ما وصفها بـ«الانعزالية» لدى بعض الدول والعمل على مصلحتها الذاتية بعيدا عن العالم، مؤكدا أن التعاون المشترك والاندماج مع الاقتصاديات الكبرى من شأنه تحقيق عائد اقتصادى للدول ودلل على ذلك بدولة كازاخستان التي لم يكن لها أي منفذ بحرى ولكنها عوضته بإقامة سكك حديدية مشتركة في اطار طريق الحرير الجديد، مؤكدا أن قناة السويس خارج المنافسة لأي طرق بديلة ولكن يجب أن يتم تعظيم القيمة المضافة لها من خلال اقامة مناطق صناعية ولوجيستية وهو ما تقوم به مصر حاليا ورئيس الهيئة الفريق مهاب مميش، مؤكدا أن التغييرات المناخية في المستقبل يمكن أن تخلق طرق بديلة منافسة مع ذوبان الجليد في بعض الممرات الملاحية.