شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ندوة «السلامة والصحة المهنية» بجامعة عين شمس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الاثنين، فعاليات ندوة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، التي أقيمت في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة، وجامعة عين شمس، لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن البروتوكول الموقع مع جامعة عين شمس يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومى للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة أمنة.

وتناولت الندوة إلقاء محاضرات عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لطلاب الجامعة والعاملين بها لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، وذلك بحضور خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بديوان عام الوزارة، وسمير عبدالناصر أمين عام جامعة عين شمس، وسمير سرحان مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.

من جانبه، أعربَ خالد المصري عن سعادتهِ البالغة بأن يأتي تفعيل هذا البروتوكول في رحاب جامعة عريقة كجامعة عين شمس، التي تعتبرُ صرحًا شامخًا من صروح التعليم، وقلعًة كُبرى من أكبر القلاع العلمية في مصر.

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وشدَّدَ المصري على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين أوساط الشباب، مؤكدًا أن هذه الأفكار المُثمرة والبناءة تعتبرُ بدايًة لانطلاقةٍ كُبرى نحو فكرٍ متطورٍ جديد خارج الصندوق والأطُر المحددة مُسبقًا.

ونوَّهَ إلى أن مفهوم السلامة يعتبرُ من المفاهيم غير الواضحة لدى شريحةٍ كُبرى من المجتمع، سوى بعض المعلومات السطحية التي لا تكفلُ تطبيق معايير الأمان الحقيقية على النحوِ المطلوب، مما يدعونا إلى تأصيل هذا المفهوم خاصًة بين أوساط الشباب الذي يعتبرُ في مُقتبل عمره، كي تنتشرُ هذه الثقافة فكرًا وسلوكًا لدى الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن تنفيذ وتفعيل هذا البروتوكول داخل الجامعة يمثلُ خطوًة على الطريق الصحيح لنشر الثقافة والوعي اللازميْن لدى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع عن طريق تبادل الأفكار وتلقيحها بين أبناء الجامعة طلابًا وموظفين فضلًا عن أعضاء هيئة التدريس، وذلك بتفاعلهم ونقل خبراتهم مع مجتمعهم وبيئتهم المحيطة بهم، مما يؤدي لنشر الثقافة على نطاق أوسع للوصول إلى النتائج المرجوّة.

فيما أكدَّ أيمن ربيع أهمية هذه الخطوة الجادَّة والبنَّاءة لنشر هذا الفكر وهذه الثقافة، كي لا تصبحُ كلامًا على ورق، أو كلامًا في الهواء، بما يتم من تدريبات تثقيفية وتوعوية تساهمُ في نشر هذه الثقافة، ونقلها إلى جميع شرائح المجتمع كواقعٍ مُعاش على أرض الواقع، مشددًا أن وزارة القوى العاملة لا تدخرُ جهدًا في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع أطياف المجتمع.

وأشارَ إلى أن الوزارة تعملُ جاهدًة لمواكبة خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال أدوارها الكثيرة والمتعددة المنوط بها تأديتها، ومن أهمها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أوساط الشباب، مشددا على أهمية مواكبة الشباب لمتطلبات العصر الحديث، بما يتسمُ به من بناء معلوماتي ضخم، يتطلبُ قدرًا كبيرًا من مسايرة الشباب لهذه التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتي لا تسكنُ عند حد، ولا تكادُ تتوقف حتى تنطلقُ بصورةٍ أسرع من سابقتها.

القي المحاضرات الكيميائية سهير نصر الليثي، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، والكيميائي محمد مدكور، أخصائي السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، والدكتورة ندى عفيفي، وسهام محمد، بالمكتب الفني للوزير، والدكتور حسام محمد من جهاز تنمية مشروعات الصغيرة.

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية

ندوة لطلاب جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة المهنية