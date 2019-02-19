شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "التضامن" تبدأ أولى القوافل الطبية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى "برنامج حماية الأطفال بلا مأوى".

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى "برنامج حماية الأطفال بلا مأوى" اليوم الثلاثاء، أولى القوافل الطبية بدار عائشة حسانين للكشف على الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعددهم 250، حيث يشمل التأكد من الأوضاع البصرية للنزلاء من دور الرعاية الاجتماعية والسكر والأنيميا وتقديم كافة الخدمات من علاج وعمليات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وفى إطار مبادرة حياة كريمة لكل مواطن وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

بدأت الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى العمل فى محافظة الفيوم لتقديم الحماية والرعاية للمواطنين بلا مأوى من الأطفال وكبار السن، حيث تم عقد اجتماع تنسيقى بين إدارة البرنامج بحضور حسنى يوسف والعميد هبة أبو العمايم منسق برنامج حماية الأطفال بوزارة الداخلية وإيمان زكى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وفريق التدخل السريع.



.التضامن تبدأ اولي القوافل الطبية بالفيوم



.التضامن تبدأ اولي القوافل الطبية بالفيوم



.التضامن تبدأ اولي القوافل الطبية بالفيوم



.التضامن تبدأ اولي القوافل الطبية بالفيوم