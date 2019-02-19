وزير الآثار يكشف موعد الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الوزارة حاليا منها: مشروع تطوير معبد الياهو هانبي بالإسكندرية، حيث تم البدء فيه في أول يوليو 2017 وبنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 55%، وذلك وفقًا لتقدير الهيئة الهندسية، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من 2019.

وقال العناني، في بيان، الثلاثاء، إن مشروع ترميم متحف محمد علي بشبرا تم البدء فيه خلال أغسطس 2017، ووصلت نسبة التنفيذ لكشك الجبلاية فقط إلى 48%، وتنفيذ قصر (الفسقية) إلى 32%، ومن المقرر الانتهاء منه بالربع الأخير لعام 2019.

وأوضح الوزير، أن مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية سينتهى في الربع الأخير من العام الجاري، فيما بلغ حجم التنفيذ الخاص بقصر البارون 62% ويتم الانتهاء من تجديده نهاية العام الجاري، كما أن مشروع تطوير طريق الكباش سيتم افتتاحه قريبا بعد أن تم الانتهاء من 99% من حجم الأعمال المقررة بتكلفة 317 مليون جنيه.